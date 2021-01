Chi guarisce dal Covid resta immune per almeno 6 mesi (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - Le persone che guariscono da Covid-19 possono beneficiare di una protezione dal virus per almeno sei mesi e, probabilmente, anche molto più a lungo. Perché, anche se i livelli di anticorpi calano dopo l'infezione, le cellule B della memoria si evolvono e consentono al sistema immunitario di sviluppare una capacità più duratura ed efficiente che serve a prevenire la reinfezione, compresa quella con altre varianti del virus. È quanto sostiene un gruppo di ricercatori della Rockefeller University di New York, coordinati da Michel C. Nussenzweig, in uno studio pubblicato sulla rivista Nature. Dai risultati emerge l'evidenza più forte che il sistema immunitario "ricorda" SARS-CoV-2 e la qualità degli anticorpi continua a migliorare significativamente anche dopo che l'infezione diminuisce. I ricercatori affermano che gli anticorpi ... Leggi su agi (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - Le persone che guariscono da-19 possono beneficiare di una protezione dal virus perseie, probabilmente, anche molto più a lungo. Perché, anche se i livelli di anticorpi calano dopo l'infezione, le cellule B della memoria si evolvono e consentono al sistema immunitario di sviluppare una capacità più duratura ed efficiente che serve a prevenire la reinfezione, compresa quella con altre varianti del virus. È quanto sostiene un gruppo di ricercatori della Rockefeller University di New York, coordinati da Michel C. Nussenzweig, in uno studio pubblicato sulla rivista Nature. Dai risultati emerge l'evidenza più forte che il sistema immunitario "ricorda" SARS-CoV-2 e la qualità degli anticorpi continua a migliorare significativamente anche dopo che l'infezione diminuisce. I ricercatori affermano che gli anticorpi ...

