MotoGP, Gigi Dall’Igna risponde alle parole di Dovizioso (Di domenica 17 gennaio 2021) Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse MotoGP, dopo aver valutato l’intervista di Dovizioso, si risente e risponde alle sue parole. Gigi si dispiace infatti per le accuse di poca lealtà e scarsa comunicazione all’interno del team – soprattutto in merito al ritardo dell’avviso di non rinnovo – provenienti dall’ex ducatista Andrea Dovizioso. Critiche di cui abbiamo recentemente parlato e che provengono senz’altro dall’amarezza del pilota, ma che potrebbero avere un fondo di verità. Dovizioso, dalla rottura alle accuse a Gigi Dall’Igna Della rottura con Ducati si parla da novembre, nel frattempo tante sono state le voci sul suo possibile impiego futuro. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 gennaio 2021), direttore generale di Ducati Corse, dopo aver valutato l’intervista di, si risente esuesi dispiace infatti per le accuse di poca lealtà e scarsa comunicazione all’interno del team – soprattutto in merito al ritardo dell’avviso di non rinnovo – provenienti dall’ex ducatista Andrea. Critiche di cui abbiamo recentemente parlato e che provengono senz’altro dall’amarezza del pilota, ma che potrebbero avere un fondo di verità., dalla rotturaaccuse aDella rottura con Ducati si parla da novembre, nel frattempo tante sono state le voci sul suo possibile impiego futuro. ...

