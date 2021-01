Matilde Brandi in lacrime a Verissimo: “Mio marito mi ha lasciato dopo il GF Vip” ecco cosa è successo (Di domenica 17 gennaio 2021) Sabato 16 gennaio andrà in onda una nuova puntata di Verissimo e tra gli ospiti ci sarà anche Matilde Brandi. Considerando che le interviste di Silvia Toffanin vengono registrate con un po’ di anticipo, siamo in grado di svelare che cosa ha confessato la showgirl. La protagonista si è lasciata andare ad una lunga intervista con la padrona di casa del programma pomeridiano ed ha fatto delle confessioni inaspettate. Nello specifico. Matilde ha affrontato il delicato tema inerente la fine del suo matrimonio con suo marito Marco Costantini. Le confessioni di Matilde Brandi a Verissimo La Brandi è stata una concorrente di questa edizione del GF Vip, ma la sua esperienza è durata piuttosto poco in quando, ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 17 gennaio 2021) Sabato 16 gennaio andrà in onda una nuova puntata die tra gli ospiti ci sarà anche. Considerando che le interviste di Silvia Toffanin vengono registrate con un po’ di anticipo, siamo in grado di svelare cheha confessato la showgirl. La protagonista si è lasciata andare ad una lunga intervista con la padrona di casa del programma pomeridiano ed ha fatto delle confessioni inaspettate. Nello specifico.ha affrontato il delicato tema inerente la fine del suo matrimonio con suoMarco Costantini. Le confessioni diLaè stata una concorrente di questa edizione del GF Vip, ma la sua esperienza è durata piuttosto poco in quando, ...

