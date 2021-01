Live Non è la D’Urso, Mauro Bellugi e il dramma dopo il Covid: “Si è preso le mie gambe” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Live Non è la D’Urso, Mauro Bellugi dal letto d’ospedale racconta il suo dramma dopo il Covid: “Si è preso le mie gambe”. Mauro Bellugi a Live Non è la D’Urso. Fonte: InstagramL’ex calciatore dell’Inter Mauro Bellugi, in collegamento dall’ospedale con la trasmissione televisiva Live Non è la D’Urso, racconta il suo dramma dopo il Covid. “Si è preso le mie gambe ” ha dichiarato. A raccontare la storia in studio da Barbara D’Urso la moglie e la figlia. Il dramma di ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 18 gennaio 2021)Non è ladal letto d’ospedale racconta il suoil: “Si èle mie”.Non è la. Fonte: InstagramL’ex calciatore dell’Inter, in collegamento dall’ospedale con la trasmissione televisivaNon è la, racconta il suoil. “Si èle mie” ha dichiarato. A raccontare la storia in studio da Barbarala moglie e la figlia. Ildi ...

