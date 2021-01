Lapo Elkann | “Ecco come ne sono uscito” | la confessione da Mara Venier

(Di domenica 17 gennaio 2021) Oggi domenica 17 dicembre il popolare rampollo di Casa Agnelli,, sarà ospite di “Domenica In” lo storico e seguitissimo programma di RAI 1 del giorno di festa.alcune anticipazioni Puntata speciale quella di oggi, 17 gennaio, di “Domenica In”, il popolarissimo programma del giorno di festa che, dal 1976, entra nelle case degli italiani. A guidarlo,sempre nelle ultime tre edizioni,. In studio diversi ospiti di prestigio, da Ornella Muti a Katia Ricciarelli, da Gina Lollobrigida, in collegamento da casa a Serena Rossi. Ma il clou sarà l’intervista in diretta al rampollo della famiglia Agnelli. La carriera del nipote di Gianni Agnelli, classe 1977 è il secondogenito di ...

Sarà Ornella Muti, che si racconterà tra carriera e vita privata a Mara Venier, la puntata di Domenica In in onda il 17 gennaio alle 14 su Rai1, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. L’att ...Tanti ospiti tra approfondimenti, notizie, curiosità e risate per un pomeriggio in compagnia della tv. Da Mara Venier Serena Rossi e Lapo Elkann mentre Francesca Fialdini chiacchiererà con Milly ...