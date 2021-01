Gianni Rodari, il comunista delle filastrocche (Di domenica 17 gennaio 2021) Chiamato nel 1950, dal Pci, a scrivere un’autobiografia per tracciare il suo percorso politico durante il ventennio, Gianni Rodari racconta il momento della scelta, durante la guerra di Etiopia. «In quell’epoca i miei filosofi erano Nietzsche, Stirner e Schopenhauer e trovavo ridicolo l’Impero». Amici operai sono il tramite a letture proibite: «In casa di uno di questi conobbi uno che ‘era stato un comunista’ nel 1921, il compagno Furega Francesco, muratore, della sezione di Gavirate, che mi raccontò a suo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 17 gennaio 2021) Chiamato nel 1950, dal Pci, a scrivere un’autobiografia per tracciare il suo percorso politico durante il ventennio,racconta il momento della scelta, durante la guerra di Etiopia. «In quell’epoca i miei filosofi erano Nietzsche, Stirner e Schopenhauer e trovavo ridicolo l’Impero». Amici operai sono il tramite a letture proibite: «In casa di uno di questi conobbi uno che ‘era stato un’ nel 1921, il compagno Furega Francesco, muratore, della sezione di Gavirate, che mi raccontò a suo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

ilfoglio_it : Il potere della fantasia. I libri, le poesie, la militanza. Quando Gianni Rodari difese i fumetti dall’attacco di N… - virginiaraggi : La voce dell'attore Yari Gugliucci risuona all'interno del Bioparco di Roma, per raccontare alcune storie ispirate… - Topking581 : Gianni Rodari, il comunista delle filastrocche - Letto su @ilmanifesto - Chiara6per8fa48 : RT @ProfCampagna: Danilo Dolci, Gianni Rodari ed Alberto Manzi. Tre figure impossibili da non amare, da non ammirare. Tre icone imprescind… - DimitriDeVita : RT @Paolosantagata5: Con un po’ di esercizio è possibile prendere lezioni di ottimismo anche da Giacomo Leopardi. Gianni Rodari #Inseguen… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Rodari Gianni Rodari, il comunista delle filastrocche | il manifesto Il Manifesto Polemica sul francobollo di Rodari: “Ma quel disegno l’aveva fatto lo scrittore dopo un pranzo a Sambughetto”

Qualcuno lo ha definito brutto e anacronistico. Il francobollo che Poste italiane ha dedicato a Gianni Rodari ed emesso dal ministero dello Sviluppo economico su segnalazione e bozzetto fatti da Comun ...

Gavirate, da Rodari e Morselli all’eccellenza del canottaggio

Nel Lago di Varese si specchia un paese che ha dato i natali a celebri scrittori, ma che sa farsi notare anche per i risultati per niente scontati ottenuti da artisti e sportivi ...

Qualcuno lo ha definito brutto e anacronistico. Il francobollo che Poste italiane ha dedicato a Gianni Rodari ed emesso dal ministero dello Sviluppo economico su segnalazione e bozzetto fatti da Comun ...Nel Lago di Varese si specchia un paese che ha dato i natali a celebri scrittori, ma che sa farsi notare anche per i risultati per niente scontati ottenuti da artisti e sportivi ...