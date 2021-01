Napoli: sabato 16 gennaio riapre il tratto tra via Chiatamone e la Galleria Vittoria (Di venerdì 15 gennaio 2021) Comune di Napoli: sabato 16 gennaio riapre il tratto stradale tra via Chiatamone e la Galleria Vittoria. Il varco Ztl di piazza Dante resta aperto alla circolazione. Ieri mattina, giovedì 14 gennaio, si è svolto un sopralluogo, promosso dagli Assessori alla polizia locale, Alessandra Clemente, alla mobilità, Marco Gaudini, dal delegato al trasporto pubblico non Leggi su 2anews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Comune di16ilstradale tra viae la. Il varco Ztl di piazza Dante resta aperto alla circolazione. Ieri mattina, giovedì 14, si è svolto un sopralluogo, promosso dagli Assessori alla polizia locale, Alessandra Clemente, alla mobilità, Marco Gaudini, dal delegato al trasporto pubblico non

napolicittametr : Metronapoli - Viabilità a Napoli, da sabato riapre il tratto stradale tra via Chiatamone e la Galleria Vittoria - aldo_caputo : @pietromichi @FrancescoOrdine La sentenza ha chiarito che il Napoli già dal sabato non poteva partire. Il Napoli ha… - millansantamar : @Vincenz32934747 @pisto_gol La asl blocca il Napoli il sabato quando sono in partenza dal centro per l’aeroporto. D… - Notiziedi_it : Viabilità a Napoli, da sabato riapre il tratto stradale tra via Chiatamone e la Galleria Vittoria - VAIstradeanas : 20:02 #SS7 Traffico da Pratola Serra/Innesto Ss371 Valle Del Sabato a Casello Avellino Est A16 Napoli-Canosa.Velocità:10Km/h -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sabato Napoli, il tratto stradale tra via Chiatamone e la galleria Vittoria riapre da sabato 16 Fanpage.it Napoli: sabato 16 gennaio riapre il tratto tra via Chiatamone e la Galleria Vittoria

Napoli: sabato 16 gennaio riapre il tratto stradale tra via Chiatamone e la Galleria Vittoria. Il varco Ztl di piazza Dante resta aperto alla circolazione.

Basket - ultima gara del girone di andata per la Virtus Bava Pozzuoli

Punta a ritornare al successo e ad interrompere la serie negativa che dura da due turni la Virtus Bava Pozzuoli nella gara di questo sabato ...

Napoli: sabato 16 gennaio riapre il tratto stradale tra via Chiatamone e la Galleria Vittoria. Il varco Ztl di piazza Dante resta aperto alla circolazione.Punta a ritornare al successo e ad interrompere la serie negativa che dura da due turni la Virtus Bava Pozzuoli nella gara di questo sabato ...