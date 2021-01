Conte chiederà la fiducia al parlamento per cercare di risolvere la crisi di governo

Leggi su wired

(Di venerdì 15 gennaio 2021) (foto: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images)Fra le diverse strade da percorrere, il presidente del Consiglio Giuseppeha scelto l’opzione di parlamentarizzare ladi: lunedì 18 gennaio si recherà alla Camera e martedì 19 gennaio al Senato per riferire dell’attuale situazione politica e sottoporre il suo esecutivo al voto diin entrambe le camere legislative. Il tutto, dunque, avverrà prima del voto sullo scostamento di bilancio, in programma per il 20 gennaio, passaggio indispensabile per l’implementazione del nuovo decreto ristori. Nel pomeriggio di ieri,è stato ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha firmato il decreto “con il quale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, vengono ...