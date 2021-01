Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 14 gennaio 2021: 1816 casi e 47 morti. Zona arancione a un passo (Di giovedì 14 gennaio 2021) nel Lazio, il bollettino di oggi, 14 gennaio 2021 : sono 1816 i nuovi casi positivi con oltre 14mila tamponi effettuati. I decessi in un giorno sono 47, i guariti 2012. Aumenta il tasso di positività, ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 gennaio 2021) nel, ildi, 14: sonoi nuovipositivi con oltre 14mila tamponi effettuati. I decessi in un giorno sono 47, i guariti 2012. Aumenta il tasso di positività, ...

Nuova tornata di tamponi a tappeto sulla popolazione di Pizzoferrato, dove ieri si sono registrati altri 5 positivi, che portano il totale a 71. Questa mattina un’équipe del ...

Covid variante inglese, c'è il primo caso in Toscana: è un ragazzo tornato da Londra

Firenze, 14 gennaio 2021 - C'è il primo caso di variante inglese del coronavirus in Toscana. Si trattadi un ragazzo di 25 anni che lo scorso 18 dicembre era tornato dall'Inghilterra. Rientrato a casa ...

