Alba Parietti e la dedica alla regina della tv: “Successi e tradimenti” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alba Parietti tramite il suo profilo Instagram ha condiviso una struggente dedica per una delle sue migliore amiche, la regina della tv. A. Parietti (Instagram)Alba Parietti è una famosissima showgirl, conduttrice televisiva e attrice nata in Italia. Ad inizio carriera ebbe anche una breve esperienza come cantante, facendosi chiamare solo Alba. Il suo esordio nella televisione avviene da giovane, nel 1978 lavora infatti con Videogruppo un emittente televisiva di Torino che la lancia nel mondo dello spettacolo. Pochi anni dopo viene notata dalla Rai dove inizialmente lavora in piccoli ruoli, tra cui la valletta. In pochi anni però il suo nome diventa un’icona della televisione, ... Leggi su kronic (Di giovedì 14 gennaio 2021)tramite il suo profilo Instagram ha condiviso una struggenteper una delle sue migliore amiche, latv. A.(Instagram)è una famosissima showgirl, conduttrice televisiva e attrice nata in Italia. Ad inizio carriera ebbe anche una breve esperienza come cantante, facendosi chiamare solo. Il suo esordio nella televisione avviene da giovane, nel 1978 lavora infatti con Videogruppo un emittente televisiva di Torino che la lancia nel mondo dello spettacolo. Pochi anni dopo viene notata dRai dove inizialmente lavora in piccoli ruoli, tra cui la valletta. In pochi anni però il suo nome diventa un’iconatelevisione, ...

gioia17207950 : RT @mollamj: io non credo che a sto giro facciano fare le chiamate per il prolungamento, però se così fosse fate parlare Tommaso con Alba P… - smileofric : RT @mollamj: io non credo che a sto giro facciano fare le chiamate per il prolungamento, però se così fosse fate parlare Tommaso con Alba P… - mary49007639 : RT @mollamj: io non credo che a sto giro facciano fare le chiamate per il prolungamento, però se così fosse fate parlare Tommaso con Alba P… - martinagargi : RT @mollamj: io non credo che a sto giro facciano fare le chiamate per il prolungamento, però se così fosse fate parlare Tommaso con Alba P… - selinrauhl : RT @mollamj: io non credo che a sto giro facciano fare le chiamate per il prolungamento, però se così fosse fate parlare Tommaso con Alba P… -