Basket: Belinelli extralusso, Virtus Bologna vittoriosa nell’esordio in Top 16 di EuroCup contro il Cedevita Olimpia Lubiana (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cominciano le Top 16, continua il percorso da imbattuta della Virtus Segafredo Bologna, che coglie l’undicesima vittoria consecutiva nel continente. A fare le spese dei bianconeri è il Cedevita Olimpia Lubiana, sconfitto per 90-76. Serata magnifica per Marco Belinelli, che al ritorno in una coppa europea firma il suo massimo di sempre comprendendo anche i tempi dell’Eurolega sull’altra sponda: 25 punti (5/9 da due, 3/5 da tre, 6/10 in lunetta), 5 rimbalzi, 29 di valutazione. Eccellente anche la prova di Vince Hunter, che sfiora la doppia doppia (22 e 9 rimbalzi). Dall’altra parte, in termini realizzativi, 25 e 22 anche per Jaka Blazic e Kendrick Perry, ma con scarso sostegno dal supporting cast e dai rimbalzi (34-27 Virtus). Il primo quarto non è dei migliori per le V ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cominciano le Top 16, continua il percorso da imbattuta dellaSegafredo, che coglie l’undicesima vittoria consecutiva nel continente. A fare le spese dei bianconeri è il, sconfitto per 90-76. Serata magnifica per Marco, che al ritorno in una coppa europea firma il suo massimo di sempre comprendendo anche i tempi dell’Eurolega sull’altra sponda: 25 punti (5/9 da due, 3/5 da tre, 6/10 in lunetta), 5 rimbalzi, 29 di valutazione. Eccellente anche la prova di Vince Hunter, che sfiora la doppia doppia (22 e 9 rimbalzi). Dall’altra parte, in termini realizzativi, 25 e 22 anche per Jaka Blazic e Kendrick Perry, ma con scarso sostegno dal supporting cast e dai rimbalzi (34-27). Il primo quarto non è dei migliori per le V ...

