Lombardia verso la zona rossa, Fontana: "Dati in peggioramento" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha lanciato l'allarme nel corso di un'intervista a Sky Tg24: "Ci stiamo avvicinando alla zona rossa". PIERO CRUCIATTI/AFP via Getty ImagesDati in forte peggioramento in Lombardia, che rischia di finire nella fascia rossa. Intervistato da Sky Tg24, il presidente della Regione Attilio Fontana ha fatto il punto sull'incremento dei contagi. "La situazione va tenuta sotto controllo, stiamo peggiorando in tutti i parametri", ha spiegato sottolineando che la settimana scorsa l'indice Rt ha avuto un rialzo improvviso a 1,24. "Tenendo conto dei nuovi parametri introdotti dal governo poco prima di Natale – ha evidenziato Fontana – ci stiamo sicuramente avvicinando ...

