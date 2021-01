Il libro “Le mie 60 compagne di viaggio” sono le chitarre di Dodi Battaglia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Bologna. «sono le mie compagne di viaggio, 60 chitarre in più di 50 anni di carriera che tributo con questo libro per una soddisfazione personale, ma spero anche per tutti gli appassionati e che, per tutto questo tempo, mi hanno seguito in sala d’incisione e sul palco, in un viaggio che ha fatto la differenza nei brani dei Pooh». Dodi Battaglia, storico chitarrista dei Pooh, ha sintetizzato così il libro “Le mie 60 compagne di viaggio” di grande formato (32×24) di ben 290 pagine per Azzurra Music, con copertina cartonata e sovra copertina. «La prima fornitura di copie sta per esaurirsi e l’editore sta già lavorando a una ristampa – ha accennato – Con l’amico Domenico Fuggiano, il fotografo che ha ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 11 gennaio 2021) Bologna. «le miedi, 60in più di 50 anni di carriera che tributo con questoper una soddisfazione personale, ma spero anche per tutti gli appassionati e che, per tutto questo tempo, mi hanno seguito in sala d’incisione e sul palco, in unche ha fatto la differenza nei brani dei Pooh»., storico chitarrista dei Pooh, ha sintetizzato così il“Le mie 60di” di grande formato (32×24) di ben 290 pagine per Azzurra Music, con copertina cartonata e sovra copertina. «La prima fornitura di copie sta per esaurirsi e l’editore sta già lavorando a una ristampa – ha accennato – Con l’amico Domenico Fuggiano, il fotografo che ha ...

lasele98 : @pianetidipinti io sono riuscita a passarlo facendo solo tantissimi quiz e confrontando le mie risposte con le spie… - VinssHeaven : RT @uscitemigattiny: vorrei poter tornare indietro al tempo in cui da piccolo passavo le giornate a leggere accanto al caminetto e le mie u… - OscarCessari : @EnricoB03 @LucaMazzaglia3 @matteosalvinimi No infatti, cito il libro perché lo ha fatto anche il giornalista della… - eeelareeea : RT @uscitemigattiny: vorrei poter tornare indietro al tempo in cui da piccolo passavo le giornate a leggere accanto al caminetto e le mie u… - AcadiaIsHome : RT @uscitemigattiny: vorrei poter tornare indietro al tempo in cui da piccolo passavo le giornate a leggere accanto al caminetto e le mie u… -

Ultime Notizie dalla rete : libro mie Dodi Battaglia: oggi esce il libro “Le mie 60 compagne di viaggio”, un racconto fotografico tra aneddoti e curiosità sulle 60 chitarre che hanno accompagnato il musicista in oltre 50 anni di carriera! Spettacoli News Adele Grisendi: «Giampaolo Pansa, il mio inimitabile spaccavetri»

C’è ancora molto da leggere e capire in oltre mezzo secolo di scritti scomodi e affilati del giornalista. Lo conferma il memoir che la vedova gli dedica nel primo anniversario della scomparsa ...

Anche Monza avrà la sua Dominante…

Anche Monza avrà la sua Dominante. Vita, morte e miracoli di una società sportiva che ha segnato la città di Monza. Il libro di Sergio Gianni ...

C’è ancora molto da leggere e capire in oltre mezzo secolo di scritti scomodi e affilati del giornalista. Lo conferma il memoir che la vedova gli dedica nel primo anniversario della scomparsa ...Anche Monza avrà la sua Dominante. Vita, morte e miracoli di una società sportiva che ha segnato la città di Monza. Il libro di Sergio Gianni ...