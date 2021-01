Ballando con le stelle, l’ex ballerina ha partorito: fiocco azzurro per la bellissima (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alessandra Tripoli, uno degli storici volti di Ballando Con le stelle, ha finalmente dato alla luce il primo figlio. Nata a Misilmeri, in provincia di Palermo, il 30 luglio del… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alessandra Tripoli, uno degli storici volti diCon le, ha finalmente dato alla luce il primo figlio. Nata a Misilmeri, in provincia di Palermo, il 30 luglio del… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Serenissima80S : @scarlet47952566 @valedreamer_ Daniele Scardina, fa il pugile e ha partecipato a Ballando con le stelle - zazoomblog : Ballando con le stelle Alessandra Tripoli è diventata mamma: il meraviglioso annuncio social - #Ballando #stelle… - Euphori_jin : sto ballando e cantando pretty u con tutta la forza che ho in corpo - federica1119 : @jcloverstreet Con tutto che Dayane non è tra i miei preferiti,credo che lei non abbia colpe riguardo la serata pas… - labbradimiele : RT @FelipeMaryFanti: Mio parere personale -Stefania ha esagerato, lo sappiamo tutti e lo sa anche lei -Tommaso ballando con D non ha fatto… -