Alessandra Ghisleri: "Centrodestra tra 47% e 48%, Renzi non guadagna" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il Centrodestra ha il consenso del Paese, Matteo Renzi non guadagna nulla dalla crisi politica, mentre il giudizio sul Governo è “sempre molto severo”. Alessandra Ghisleri, sondaggista di Euromedia Research, spiega alla Verità che all’esecutivo si contesta il fatto che ”è diventato impossibile poter pianificare le proprie giornate. Le famiglie non riescono a progettare nulla a causa di questo stop and go che impedisce di avere una vita non dico normale, ma almeno programmabile. Dalla scuola alle aperture dei negozi, alla mobilità sul territorio, tutto segue le indicazioni delle istituzioni che arrivano day by day e spesso a ridosso dell’applicazione delle stesse”. Matteo Renzi ”è in una posizione che va ancora spiegata bene alla gente. Non è chiaro perché si rischia la crisi” spiega ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ilha il consenso del Paese, Matteononnulla dalla crisi politica, mentre il giudizio sul Governo è “sempre molto severo”., sondaggista di Euromedia Research, spiega alla Verità che all’esecutivo si contesta il fatto che ”è diventato impossibile poter pianificare le proprie giornate. Le famiglie non riescono a progettare nulla a causa di questo stop and go che impedisce di avere una vita non dico normale, ma almeno programmabile. Dalla scuola alle aperture dei negozi, alla mobilità sul territorio, tutto segue le indicazioni delle istituzioni che arrivano day by day e spesso a ridosso dell’applicazione delle stesse”. Matteo”è in una posizione che va ancora spiegata bene alla gente. Non è chiaro perché si rischia la crisi” spiega ...

Italia (ev)Viva! | #4WD

La crisi di governo è ormai alle porte! Non ci sarà un semplice rimpasto, Conte sarà costretto a tornare al Quirinale dopo essersi misurato con insuccesso al Senato contro le rimostranze di Italia Viv ...

