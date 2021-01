Virus, l'algoritmo dei medici di famiglia per vaccinare prima chi rischia di più. In arrivo 30mila saturimetri (Di domenica 10 gennaio 2021) Da fine febbraio via alla somministrazione agli over 80. Dalla Federazione dei medici di base arriva l'offerta di una piattaforma che valuta i pericoli per età, patologie e anamnesi degli assistiti. Sarebbero in grado di vaccinare da 8 a 16 milioni di italiani in due mesi. Leggi su repubblica (Di domenica 10 gennaio 2021) Da fine febbraio via alla somministrazione agli over 80. Dalla Federazione deidi base arriva l'offerta di una piattaforma che valuta i pericoli per età, patologie e anamnesi degli assistiti. Sarebbero in grado dida 8 a 16 milioni di italiani in due mesi.

