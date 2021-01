LIVE Berrettini-Kuzmanov, ATP Antalya in DIRETTA: il romano alla prova del sorprendente bulgaro (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come vedere Berrettini-Kuzmanov in tv e in streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Matteo Berrettini e Dimitar Kuzmanov, valevole per gli ottavi di finale della parte alta del tabellone dell’Atp 250 di Antalya (Turchia). Berrettini giunge a questo secondo incontro dopo aver superato in agilità il primo contro la wild card locale Kirkin (6-0 6-4). Il tennista romano deve mettere partite sulle gambe per trovare la condizione migliore in vista dei tornei australiani e per provare a reagire ad un 2020 faticoso. Nella stagione scorsa il nostro numero uno non è riuscito a raggiungere alcuna ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome vederein tv e in streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenutidel match fra Matteoe Dimitar, valevole per gli ottavi di finale della parte alta del tabellone dell’Atp 250 di(Turchia).giunge a questo secondo incontro dopo aver superato in agilità il primo contro la wild card locale Kirkin (6-0 6-4). Il tennistadeve mettere partite sulle gambe per trovare la condizione migliore in vista dei tornei australiani e perre a reagire ad un 2020 faticoso. Nella stagione scorsa il nostro numero uno non è riuscito a raggiungere alcuna ...

infoitsport : LIVE Berrettini-Kirkin 6-0 6-4, ATP Antalya in DIRETTA: esordio in scioltezza per l'azzurro - infoitsport : LIVE Berrettini-Kirkin 6-0 0-1, ATP Antalya in DIRETTA: primo set dominato dal romano - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Ad Antalya fa il suo esordio Matteo #Berrettini, che sfida il turco, beneficiario di wild card, Ergi… - livetennisit : ATP Antalya: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Matteo Berrettini e Fabio Fognini -