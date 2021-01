Juventus-Sassuolo 3-1 | bianconeri nel finale | Tabellino e Highlights

Leggi su ck12

(Di domenica 10 gennaio 2021) Risultato ingannevole, Ramsey e Ronaldo risolvono una partita che si stava complicando troppo contro i neroverdi rimasti in dieci3-1, Cronaca,ed– Dopo il pareggio fra Roma e Inter all’Olimpico laha la preziosa occasione, giocando in casa contro il, di avvicinarsi alle dirette inseguitrici del Milan, per iscriversi di diritto, anche per la classifica, come diretta sfidante dei rossoneri di Stefano Pioli. Ancora orfano di Morata, Andrea Pirlo continua a puntare su Paulo Dybala al fianco di Ronaldo, mentre ...