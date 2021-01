Oroscopo Settimanale – Le donne più loquaci dello zodiaco | ecco quali sono

Leggi su giornal

(Di sabato 9 gennaio 2021) Un vecchio luogo comune vede come proprio lecome le “chiacchierone” per eccellenza, tra i generi: anche se si tratta per l’appunto di uno stereotipo è innegabile che alcuni profili femminili siano estremamentefino a diventare fastidiosi in alcuni contesti. Essendo parte della personalità, è anche possibile fare una vera e propria lista dellepiù chiacchierone. Gemelli Tutt’altro che sintetiche, le Gemelli sfruttano al massimo (e anche oltre) il dono della parola, che viene messo in grande evidenza in tutte le situazioni: nonostante siano padroni di ogni tipo di dialogo e potrebbero essere più sintetiche, non vedono perchè dovrebbero esserlo. Ogni pensiero viene convertito in parola. Leone Non troppo dissimile la donna Leone che finisce anche nel “cacciarsi nei guai” ...