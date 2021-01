Lotteria Italia 2021 | regolamento | biglietti e probabilità di vincita

Leggi su tpi

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)– Lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, dalle ore 20,30 andrà in scena l’estrazione deivincenti della. Come ogni anno l’evento sarà trasmesso in diretta tv. La trasmissione associata all’estrazione sarà, come negli ultimi anni, “I Soliti Ignoti”, programma condotto da Amadeus in onda su Rai 1. Dove comprare i? Fino a quando? Dove verificare se avete vinto? Di seguito tutte le risposte. IIl biglietto dellacosta 5 euro e offre ricchi premi a partire da quello di prima categoria da 5 milioni di euro. Ipossono essere acquistati presso ...