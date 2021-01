Infermiera morta dopo ip vaccino | i risultati dell’autopsia

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) La morte di Sonia Acevedo,portoghese di 41 anni, non è correlata alanti Covid Pfizer che le era stato somministrato appena 24 ore prima del decesso. A fare chiarezza sull'episodio, rispetto al quale la famiglia della donna, che da 10 anni lavorava presso il reparto di pediatria dell'Istituto nazionale di Oncologia (IPO) di Porto, aveva chiesto risposte, è stata l'autopsia, i cuipreliminari hanno dissipato ogni dubbio. Come si legge sul quotidiano Correio de Manha, che per primo aveva lanciato la notizia, che cita una nota del Ministero della Giustizia, "senza alcun riferimento alla causa della morte, coperta dal segreto, i dati preliminari derivanti dall'esame medico-legale effettuata oggi non mostrano alcuna relazione tra il decesso e ilper il soggetto in ...