Capodanno «isolato» per 2 646 bergamaschi Nell’ultima settimana dell’anno 436 positivi

(Di sabato 2 gennaio 2021) Sono 2.646 iche hanno «brindato» al nuovo anno in isolamento, perchéo contatti stretti di soggetti infetti.

punto_isolato : RT @ssolamenteunica: se ne è andato la notte di capodanno. mentre fuori ancora sparavano i botti e il mondo brindava al futuro. anche nella… - punto_isolato : RT @RealEmisKilla: Che festa inutile capodanno. Tutti aspettano la mezzanotte per “festeggiare” che puntualmente si traduce in farsi i cazz… - forestale82 : RT @DeviStareCalmo: Stasera saremo io, i miei e il mio migliore amico che, poraccio, sta da solo isolato a casa dal 23. Grazie a santo depu… - DeviStareCalmo : Stasera saremo io, i miei e il mio migliore amico che, poraccio, sta da solo isolato a casa dal 23. Grazie a santo… - MaggieMgill_ : Capelli scompigliati, pelle acqua e sapone. Felpa e pantaloni della tuta addosso. La casa disordinata e fredda non… -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno isolato

L'Eco di Bergamo

Covid, bollettino Lazio del 1° gennaio 2021. Oggi su oltre 14 mila tamponi (-1.821) si registrano 1.913 casi positivi (+146), 23 i decessi (-50), di cui 10 a Roma, e +702 i ...Sono in calo, a livello nazionale, i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Sono 22.211 i nuovi positivi, in meno rispetto ai 23.477 registrati ieri. Calano pure i morti, oggi sono 462 i decessi rispett ...