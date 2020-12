Palermo, Almici torna a correre: ecco quando potrebbe rientrare. Lancini, Marconi e Corrado… (Di mercoledì 30 dicembre 2020) "Almici torna a correre, rientro a febbraio".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i fari su Alberto Almici. Il terzino rosanero è fermo ai box a causa di trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale e con bone bruise del compartimento esterno, rimediato lo scorso 2 dicembre in occasione della sfida casalinga contro la Viterbese. Il calciatore, che una volta scongiurata la rottura del legamento, ha iniziato la rieducazione funzionale con i fisioterapisti tornerà in campo solo nel 2021, probabilmente a febbraio: lo stop, infatti, potrebbe essere di circa due mesi. Nonostante i progressi e la voglia di tornare in campo - come dimostrato ieri dallo stesso club rosanero (GUARDA IL VIDEO) -, al ritorno ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ", rientro a febbraio".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i fari su Alberto. Il terzino rosanero è fermo ai box a causa di trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale e con bone bruise del compartimento esterno, rimediato lo scorso 2 dicembre in occasione della sfida casalinga contro la Viterbese. Il calciatore, che una volta scongiurata la rottura del legamento, ha iniziato la rieducazione funzionale con i fisioterapisti tornerà in campo solo nel 2021, probabilmente a febbraio: lo stop, infatti,essere di circa due mesi. Nonostante i progressi e la voglia dire in campo - come dimostrato ieri dallo stesso club rosanero (GUARDA IL VIDEO) -, al ritorno ...

L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’addio di Tony Di Piazza. Alle accuse pesanti del socio americano, Mirri ha replicato con la formula di basso profilo che ha scelto sin da ...

Attraverso un video sui propri canali social, il Palermo ha mostrato il recupero del terzino Alberto Almici: https://www.ilovepalermocalcio.com/fotoarticoli/2020/12/video-1609248130.mp4 L'articolo Alm ...

L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’addio di Tony Di Piazza. Alle accuse pesanti del socio americano, Mirri ha replicato con la formula di basso profilo che ha scelto sin da ...Attraverso un video sui propri canali social, il Palermo ha mostrato il recupero del terzino Alberto Almici: https://www.ilovepalermocalcio.com/fotoarticoli/2020/12/video-1609248130.mp4 L'articolo Alm ...