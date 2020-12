Juventus, Ferrara: “Milik? Lui o Giroud come alternative a Morata. La lotta scudetto è una questione a tre” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Alla Juventus servirebbe un'alternativa ad Alvaro Morata.caption id="attachment 460913" align="aligncenter" width="1024" Ciro Ferrara/captionCosì Ciro Ferrara, ex allenatore della Juventus intervenuto in merito al momento dei bianconeri in Serie A. Da buon difensore qual è stato, Ferrara è entrato in tackle per smorzare la tensione alla Continassa dopo lo 0-3 rifilato nell'ultimo match di campionato dalla Fiorentina di Cesare Prandelli. Tra mercato e lotta per lo scudetto, l'allenatore con un passato alla Sampdoria ha voluto sottolineare quanto emerso dalle ultime uscite della compagine guidata da Andrea Pirlo: "Milik alla Juventus? Se scelgono lui o Giroud è per avere un’alternativa a ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Allaservirebbe un'alternativa ad Alvaro.caption id="attachment 460913" align="aligncenter" width="1024" Ciro/captionCosì Ciro, ex allenatore dellaintervenuto in merito al momento dei bianconeri in Serie A. Da buon difensore qual è stato,è entrato in tackle per smorzare la tensione alla Continassa dopo lo 0-3 rifilato nell'ultimo match di campionato dalla Fiorentina di Cesare Prandelli. Tra mercato eper lo, l'allenatore con un passato alla Sampdoria ha voluto sottolineare quanto emerso dalle ultime uscite della compagine guidata da Andrea Pirlo: "alla? Se scelgono lui oè per avere un’alternativa a ...

