Scandalo rifiuti in Tunisia, Potere al Popolo: “E’ un crimine contro l’umanità” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“La Tunisia non diventerà, come molti altri paesi del Sud, un cimitero per gli scarti di paesi e aziende capitaliste a scapito della vita umana e della natura”. La voce del Partito dei Lavoratori della Tunisia sceglie Potere al Popolo per far viaggiare il suo messaggio da un capo all’altro del Mediterraneo fino alla Campania, dove ha sede la società SRA di Polla (Salerno), addetta allo stoccaggio di rifiuti coinvolta nello Scandalo che sta facendo tremare le diplomazie dei due paesi e varie autorità istituzionali. “Consideriamo che queste operazioni costituiscano crimini contro l’umanità e una sorta di azioni terroristiche che prendono di mira sia l’intera collettività che l’ambiente – si legge nella nota del Partito dei ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Lanon diventerà, come molti altri paesi del Sud, un cimitero per gli scarti di paesi e aziende capitaliste a scapito della vita umana e della natura”. La voce del Partito dei Lavoratori dellascegliealper far viaggiare il suo messaggio da un capo all’altro del Mediterraneo fino alla Campania, dove ha sede la società SRA di Polla (Salerno), addetta allo stoccaggio dicoinvolta nelloche sta facendo tremare le diplomazie dei due paesi e varie autorità istituzionali. “Consideriamo che queste operazioni costituiscano criminie una sorta di azioni terroristiche che prendono di mira sia l’intera collettività che l’ambiente – si legge nella nota del Partito dei ...

Arrivano dalla zona industriale di Polla i rifiuti che hanno creato un vero e proprio terremoto politico e giudiziario in Tunisia con l'arresto di alcuni ex ministri e alte cariche ...

