Pomezia, una favola di Natale sbagliata: la pista ciclabile e il panettone di Lino (Di domenica 27 dicembre 2020) Gli abitanti di Pomezia, per queste festività, hanno avuto il privilegio di poter mangiare uno dei panettoni migliori del mondo a pochi passi da casa. Stiamo parlando del forno “Raggio di sole” e del suo proprietario: Lino Ramunno, che quest’anno si è aggiudicato un premio d’eccellenza. Il suo Raggio di sole però, sta per spegnersi: la pasticceria dovrà chiudere (e non a causa del Covid). La colpa è da imputare all’Amministrazione, ma i cittadini di Pomezia non ci stanno, tra di loro c’è anche Sigfrido Ranucci. Leggi anche: Ostia Antica e Saline: continua la solidarietà verso le famiglie bisognose del quartiere La pasticceria di Lino dovrà chiudere per una pista ciclabile L‘amministrazione del Comune di Pomezia ha progettato una pista ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 dicembre 2020) Gli abitanti di, per queste festività, hanno avuto il privilegio di poter mangiare uno dei panettoni migliori del mondo a pochi passi da casa. Stiamo parlando del forno “Raggio di sole” e del suo proprietario:Ramunno, che quest’anno si è aggiudicato un premio d’eccellenza. Il suo Raggio di sole però, sta per spegnersi: la pasticceria dovrà chiudere (e non a causa del Covid). La colpa è da imputare all’Amministrazione, ma i cittadini dinon ci stanno, tra di loro c’è anche Sigfrido Ranucci. Leggi anche: Ostia Antica e Saline: continua la solidarietà verso le famiglie bisognose del quartiere La pasticceria didovrà chiudere per unaL‘amministrazione del Comune diha progettato una...

Sulla sua pagina Facebook, il giornalista Rai di Report Sigfrido Ranucci ha raccontato la storia di un commerciante di Pomezia. "In questo Natale particolare ho avuto un privilegio: assaggiare il pane ...

Sulla sua pagina Facebook, il giornalista Rai di Report Sigfrido Ranucci ha raccontato la storia di un commerciante di Pomezia. "In questo Natale particolare ho avuto un privilegio: assaggiare il pane ...