Natale, 94enne telefona ai Carabinieri: "Sono solo" (Di sabato 26 dicembre 2020) La storia arriva da Alto Reno Terme, in provincia di Bologna. L'altra sera, 24 dicembre, Fiorenzo, 94 anni, ha chiamato i Carabinieri. "Buongiorno, mi chiamo Malavolti Fiorenzo, ho 94 anni e Sono solo in casa, non mi manca niente, mi manca solo una persona fisica con cui scambiare il brindisi di Natale. Se ci fosse un militare disponibile, dieci minuti a venire a trovarmi perché Sono solo".Questa è la telefonata che i Carabinieri di Alto Reno Terme, hanno ricevuto. I Carabinieri raccontano di aver trovato l'uomo pronto ad aspettarli visibilmente emozionato e pronto a fare un brindisi. Fiorenzo Malavolti ha fatto due chiacchere con i due agenti, ha raccontato loro aneddoti sulla Seconda guerra mondiale ed è stato ...

