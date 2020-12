Coronavirus | Palomonte piange la sua prima vittima

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – È una Vigilia di Natale di dolore per la cittadina didove ieri sera si è registrato il primo decesso di una persona anziana che era risultata positiva al. Si tratta dellaper covid residente nella cittadina del cratere salernitano, dove le persone positive alsono attualmente cinque mentre 31 sono le persone guarite. Contagi in aumento anche negli altri comuni del cratere dove a registrare il trend in aumento più alto è il territorio del comune di Colliano con ben 31 casi di contagio da covid19. Una persona positiva si registra anche nella piccola cittadina di Santomenna, mentre Laviano conta 16 persone risultate positive al covid. A Buccino, invece, il numero attuale di positivi è ...