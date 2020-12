Davide Ancelotti esalta Calvert-Lewin: “È fortissimo, ricorda Cristiano Ronaldo per come conosce il suo corpo” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Davide Ancelotti, figlio di Carlo e suo vice allenatore all’Everton, ha rilasciato un’intervista a TalkSport. Ha parlato di Dominic Calvert-Lewin, protagonista sin qui con 11 gol in campionato e prestazioni importanti, in questi termini: “È un giocatore speciale, ha delle doti fantastiche. Si possono notare miglioramenti in ogni partita, riesce a fare la differenza in un campionato complicato come la Premier League. Fisicamente è fortissimo, difficile trovarne uno migliore da questo punto di vista. È a inizio carriera, ma ha tutto per arrivare a grandi livelli. Ha un’abilita speciale che appartiene a tutti i grandi talenti: conosce molto bene il suo corpo. Cristiano Ronaldo, ad esempio, è un giocatore così. Non è ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 dicembre 2020), figlio di Carlo e suo vice allenatore all’Everton, ha rilasciato un’intervista a TalkSport. Ha parlato di Dominic, protagonista sin qui con 11 gol in campionato e prestazioni importanti, in questi termini: “È un giocatore speciale, ha delle doti fantastiche. Si possono notare miglioramenti in ogni partita, riesce a fare la differenza in un campionato complicatola Premier League. Fisicamente è, difficile trovarne uno migliore da questo punto di vista. È a inizio carriera, ma ha tutto per arrivare a grandi livelli. Ha un’abilita speciale che appartiene a tutti i grandi talenti:molto bene il suo, ad esempio, è un giocatore così. Non è ...

SportsbookBTC : Davide Ancelotti compares Calvert-Lewin to Cristiano Ronaldo - MediaFbi : Davide Ancelotti compares Calvert-Lewin to Cristiano Ronaldo - MCalcioNews : Everton, Davide Ancelotti: 'Calvert-Lewin ha un'abilità speciale come Ronaldo' ? - junews24com : Davide Ancelotti sicuro: «Lui ha una dote speciale come Ronaldo» - - ItaSportPress : Davide Ancelotti esalta Calvert-Lewin: 'Può diventare come Cristiano Ronaldo...' - -