Perez saluta la Racing Point e riceve il volante in regalo (Di martedì 22 dicembre 2020) Anno nuovo, vita nuova. Sarà sicuramente così per Sergio Perez e la Racing Point che nel 2021 saranno avversari in pista dopo un sodalizio durato ben sette stagioni e il messicano che, scaricato dalla ... Leggi su gazzetta (Di martedì 22 dicembre 2020) Anno nuovo, vita nuova. Sarà sicuramente così per Sergioe lache nel 2021 saranno avversari in pista dopo un sodalizio durato ben sette stagioni e il messicano che, scaricato dalla ...

dinoadduci : Perez saluta la Racing Point e riceve il volante della RP20 in regalo - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #F1 #Perez saluta la Racing Point: “Spero di mancarvi”. E riceve il volante della RP20 in regalo - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #F1 #Perez saluta la Racing Point: “Spero di mancarvi”. E riceve il volante della RP20 in regalo - Gazzetta_it : #F1 #Perez saluta la Racing Point: “Spero di mancarvi”. E riceve il volante della RP20 in regalo - Le_le_lee : RT @F1Spazio: PEREZ SALUTA LA RACING POINT: 'E' TRISTE FINIRE COSI'' -

Ultime Notizie dalla rete : Perez saluta Perez saluta la Racing Point e riceve il volante in regalo: "Spero di mancarvi" La Gazzetta dello Sport Sergio Perez firma con Red Bull Racing, Albon terza guida

Colpo di scena in casa Red Bull, Sergio Perez prenderà il posto di Alexander Albon in Red Bull per la stagione 2021 di F1.

Formula 1. Al Gp di Abu Dhabi, Verstappen e Red Bull si prendono l’ultima gara dell’anno

Al decimo giro il primo colpo di scena: un problema tecnico (motore) occorso a Perez lo costringe al ritiro e causa una ... di Albon e così l’ultima bandiera a scacchi dell’anno saluta la decima ...

Colpo di scena in casa Red Bull, Sergio Perez prenderà il posto di Alexander Albon in Red Bull per la stagione 2021 di F1.Al decimo giro il primo colpo di scena: un problema tecnico (motore) occorso a Perez lo costringe al ritiro e causa una ... di Albon e così l’ultima bandiera a scacchi dell’anno saluta la decima ...