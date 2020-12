Dall'Ema ok al vaccino Pfizer-BioNTech. La variante inglese del virus fa meno paura (Di martedì 22 dicembre 2020) Con il via libera dell'Agenzia europea del farmaco è partita ufficialmente l'operazione che porterà dal 27 dicembre alla più grande vaccinazione di massa nel continente. La presidente Ue, von der ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 22 dicembre 2020) Con il via libera dell'Agenzia europea del farmaco è partita ufficialmente l'operazione che porterà dal 27 dicembre alla più grande vaccinazione di massa nel continente. La presidente Ue, von der ...

GiuseppeConteIT : Il vaccino Pfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione europea. Una splendida notizia. Ave… - fanpage : Il vaccino Pfizer-BionTech approvato dall’Ema - marcodimaio : Finalmente il via libera dall’#Ema alla distribuzione del #vaccino di #Pfizer. Ora è davvero questione di giorni pr… - gazzettamantova : Vaccino Pfizer-Biontech, via libera dell'Ema: il momento dell'annuncio Via libera anche dall'Unione europea al vacc… - Dante81515939 : RT @GiuseppeConteIT: Il vaccino Pfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione europea. Una splendida notizia. Avevam… -