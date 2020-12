Riforma pensioni, ultimissime oggi 21 dicembre su esodati: l’intervista a Ghiselli (Di lunedì 21 dicembre 2020) Le ultime novità sulla Riforma pensioni ed in particolare sulla legge di bilancio, vede alcuni passi avanti fatti per sanare il dramma degli esodati, l’emendamento approvato in commissione bilancio prevede una nona salvaguardia. Da quanto intendiamo però, anche dopo l’approvazione definitiva del provvedimento, non si potrà ancora porre la parole ‘fine’ sulla delicata tematica, perché la misura non andrà ancora a ricomprendere tutte le persone rimaste escluse dalle precedenti salvaguardie, ma solo una parte di esse. Giacché la questione é delicata, abbiamo pensato di confrontarci direttamente con Roberto Ghiselli, segretraio nazionale della Cgil, che attraverso questa preziosa intervista ci ha chiarito il quadro della situazione al 21 dicembre 2020. Riforma pensioni ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 21 dicembre 2020) Le ultime novità sullaed in particolare sulla legge di bilancio, vede alcuni passi avanti fatti per sanare il dramma degli, l’emendamento approvato in commissione bilancio prevede una nona salvaguardia. Da quanto intendiamo però, anche dopo l’approvazione definitiva del provvedimento, non si potrà ancora porre la parole ‘fine’ sulla delicata tematica, perché la misura non andrà ancora a ricomprendere tutte le persone rimaste escluse dalle precedenti salvaguardie, ma solo una parte di esse. Giacché la questione é delicata, abbiamo pensato di confrontarci direttamente con Roberto, segretraio nazionale della Cgil, che attraverso questa preziosa intervista ci ha chiarito il quadro della situazione al 212020....

