Melissa Satta rompe il silenzio | l' addio a Boateng è social

MediasetTgcom24 : Melissa Satta e Boateng: “Abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione” #melissasatta… - Gazzetta_it : #Boateng e #MelissaSatta si dicono addio: il messaggio social - infoitcultura : Boateng si divide dalla Satta: “Dopo un periodo di separazione io e Melissa abbiamo deciso di interrompere la nostr… - infoitcultura : Melissa Satta: 'Con Kevin Boateng è definitivamente finita' - infoitcultura : Kevin Boaeteng e Melissa Satta, fine del matrimonio, l'annuncio di lei -

Ultime Notizie dalla rete : Melissa Satta

Matrimonio finito per Boateng e Melissa Satta. Il calciatore, oggi in campo con la maglia del club monzese, e la ex velina lo hanno annunciato sui loro profili social.Melissa Satta e Kevin Boateng si dicono definitivamente addio, e procedono con il divorzio. «Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere ...