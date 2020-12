Variante inglese virus | Speranza | «Vietato l' ingresso a chi è transitato in Gran Bretagna negli ultimi 14 giorni»

(Di domenica 20 dicembre 2020) Ladelsta bloccando i collegamenti da e per la: stop per Olanda, Belgio e forse anche Germania. Il Belgio ha annunciato che sospenderà tutti i...

repubblica : Un virus più contagioso alla base della seconda ondata. E ora la variante inglese può mettere a rischio anche i vac… - RaiNews : #Coronavirus. L'Italia sospende i voli con la Gran Bretagna. La variante inglese del virus in quattro paesi - ricpuglisi : Cari concittadini, su copertura mediatica della 'variante inglese' del #Covid_19 confrontate @Corriere e… - ManuelaBellipan : RT @ricpuglisi: Cari concittadini, su copertura mediatica della 'variante inglese' del #Covid_19 confrontate @Corriere e @repubblica con @… - SandraM_Tcon0 : RT @antonio_bordin: Gli scemi sanitari se la fanno addosso: con la variante inglese (già arrivata in e Danimarca) gli salta il business del… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante inglese

Il Messaggero

Il sud-est dell'UK (Londra compresa) è in lockdown severo fino a fine anno a causa della diffusione della variante del Coronavirus. L'Italia ha bloccato i voli da e per il Regno Unito ...Anche l'Italia sospende i voli. Covid, allarme per variante inglese: circola più velocemente. Casi anche in altri 3 Paesi Dobbiamo metterla sotto controllo”, ha detto il ministro della Salute britanni ...