Atalanta-Roma 4-1, le pagelle di CalcioWeb: è tornato Ilicic, due assist ed una magia [FOTO]

Tante emozioni nel match delle 18 valido per la 13esima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Atalanta e Roma che hanno dato vita ad una partita scoppiettante: è quanto emerso dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La partita inizia subito a razzo e gli ospiti passano in vantaggio con Dzeko, i padroni di casa sembrano in difficoltà e condizionati dal caso Papu Gomez. Nella ripresa cambia tutto, gli uomini di Gasperini entrano con la grinta giusta e ribaltano il risultato in poco tempo: Zapata sfonda la porta, Gosens approfitta di un errore di Mirante, entra Muriel e chiude definitivamente i conti. Ilicic protagonista di due assist e di un'azione personale incredibile per il definitivo 4-1.

