F1, Stefano Domenicali: "Puntiamo su ibrido e nuovi Costruttori" (Di sabato 19 dicembre 2020) Stefano Domenicali è pronto a prendere il posto di Chase Carey come futuro CEO della Formula 1. L'italiano ex Ferrari ha già esposto quelle che saranno le linee guida che intenderà seguire per raggiungere alcuni interessanti obiettivi; tra i principali, Domenicali esprime l'idea che la F1 punti molto di più sull'ibrido senza escludere il possibile interesse e conseguente arrivo di nuovi Costruttori. Domenicali: "Puntiamo molto sull'ibrido in F1" Il prossimo CEO del tanto ambito Circus non perde tempo, mettendo subito in chiaro il suo piano d'azione. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Stefano Domenicali non usa troppi giri di parole. Tanti gli obiettivi che l'ex team principal ...

