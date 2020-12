Canelo Alvarez-Callum Smith oggi: orario, tv, streaming, programma Mondiale WBA e WBC supermedi (Di sabato 19 dicembre 2020) Per Canelo Alvarez questa è una notte texana di quelle importanti. Il messicano, a trent’anni, si trova davanti al volto la figura di Callum Smith, di pochi mesi più anziano, e che arriva da Liverpool col preciso scopo di non rendergli la vita facile. Dopo la sconfitta del 2013 contro Mayweather, Canelo non si è più fermato, riprendendosi una buona parte delle cose che aveva a livello di titoli mondiali, ma questa volta va per una sfida diversa. Di categorie ne ha cambiate tante, ma questa è la seconda volta che cerca vera gloria tra i supermedi. Il primo a subirlo, dopo la ben nota doppia sfida nei medi con Golovkin, è stato Rocky Fielding, connazionale di Smith, che invece dai supermedi non si è mai smosso. Una battaglia dalle tante possibili ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) Perquesta è una notte texana di quelle importanti. Il messicano, a trent’anni, si trova davanti al volto la figura di, di pochi mesi più anziano, e che arriva da Liverpool col preciso scopo di non rendergli la vita facile. Dopo la sconfitta del 2013 contro Mayweather,non si è più fermato, riprendendosi una buona parte delle cose che aveva a livello di titoli mondiali, ma questa volta va per una sfida diversa. Di categorie ne ha cambiate tante, ma questa è la seconda volta che cerca vera gloria tra i. Il primo a subirlo, dopo la ben nota doppia sfida nei medi con Golovkin, è stato Rocky Fielding, connazionale di, che invece dainon si è mai smosso. Una battaglia dalle tante possibili ...

ShitposterPrime : FOOK CANELO ALVAREZ #GGGSzeremeta - JustDonDonIT : @Abhiram613 Canelo Vs Alvarez ?????? - sonero66pr : @DAZNBoxing @Canelo @CallumSmith23 Canelo Alvarez all day... - FiifiEnos : RT @Elorm_Yveski: Me in 2017 >>> Prime Canelo Alvarez - alessandro_govi : @michelesacco71 Smith è un supermedio naturale se non di più. Nella sua forma migliore è pericoloso per chiunque, p… -