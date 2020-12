VIDEO Federica Brignone, brutta caduta in Val d’Isere: solo tanta paura (Di venerdì 18 dicembre 2020) tanta paura nel corso della discesa della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. Sulle nevi transalpine è andato in scena uno sgradito “Festival delle cadute“. La prima in ordine di tempo è stata l’austriaca Nicole Schmidhofer, andata a schiantarsi contro le barriere a oltre 100 km/h, tranciando le reti di protezione con gli sci e terminando la sua corsa nel bosco sottostante. La gara è stata sospesa prontamente, dopo l’accaduto, e si attendono notizie sulle sue condizioni. Stessa sorte anche per l’azzurra Federica Brignone, caduta nello stesso punto dell’austriaca. Fortunatamente, solo tanto spavento per lei, che ha subito alzato il braccio per tranquillizzare tutti. Un vero peccato perché la valdostana stava andando molto ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020)nel corso della discesa della Val, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. Sulle nevi transalpine è andato in scena uno sgradito “Festival delle cadute“. La prima in ordine di tempo è stata l’austriaca Nicole Schmidhofer, andata a schiantarsi contro le barriere a oltre 100 km/h, tranciando le reti di protezione con gli sci e terminando la sua corsa nel bosco sottostante. La gara è stata sospesa prontamente, dopo l’accaduto, e si attendono notizie sulle sue condizioni. Stessa sorte anche per l’azzurranello stesso punto dell’austriaca. Fortunatamente,tanto spavento per lei, che ha subito alzato il braccio per tranquillizzare tutti. Un vero peccato perché la valdostana stava andando molto ...

