Toti | “Un lockdown natalizio in Liguria costerebbe 200 milioni di euro”

(Di venerdì 18 dicembre 2020) GENOVA – “A meno di una settimana dal Natale, l’unica certezza che abbiamo è che le chiusure natalizie potrebbero costare in Liguria 200 milioni”. Lo scrive su Facebook il governatore, Giovanni Toti, riportando un titolo del ‘Secolo XIX’. Il presidente rimarca che “ristoratori, baristi, fornitori non sanno ancora se e quando andremo in zona rossa e sono in un limbo che crea solo ulteriori difficoltà in un periodo già drammatico. Il tutto mentre i dati, giorno dopo giorno, ci confermano come regione con il minor indice di contagio di Italia”.