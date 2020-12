Henry Cavill svela, con una foto da vero nerd, come trascorrerà le sue vacanze natalizie (Di sabato 19 dicembre 2020) Henry Cavill ha svelato con una foto pubblicata su Instagram come trascorrerà le vacanze natalizie e la pausa delle riprese di The Witcher 2. Henry Cavill ha rivelato come trascorrerà la pausa natalizia dal lavoro sulla seconda stagione di The Witcher, dimostrando ancora una volta la sua passione per i videogame. La star della serie Netflix, dopo aver regalato alcuni mesi fa un video che lo mostrava impegnato a costruirsi il PC perfetto, è tornato al lavoro nel campo dell'informatica. Con un post condiviso su Instagram, Henry Cavill ha annunciato: "La mia pausa natalizia sta avvicinandosi sempre di più e ho alcuni progetti di cui occuparmi". La ... Leggi su movieplayer (Di sabato 19 dicembre 2020)hato con unapubblicata su Instagramlee la pausa delle riprese di The Witcher 2.ha rivelatola pausa natalizia dal lavoro sulla seconda stagione di The Witcher, dimostrando ancora una volta la sua passione per i videogame. La star della serie Netflix, dopo aver regalato alcuni mesi fa un video che lo mostrava impegnato a costruirsi il PC perfetto, è tornato al lavoro nel campo dell'informatica. Con un post condiviso su Instagram,ha annunciato: "La mia pausa natalizia sta avvicinandosi sempre di più e ho alcuni progetti di cui occuparmi". La ...

Henry Cavill, dopo The Witcher mostra la sua Nvidia GeForce RTX 3090

Che Henry Cavill adori assemblare il suo PC è cosa nota, visto che lo scorso mese di luglio ha pubblicato un video di 5 minuti circa, in cui assembla – di persona – il suo personal computer da gaming.

Che Henry Cavill adori assemblare il suo PC è cosa nota, visto che lo scorso mese di luglio ha pubblicato un video di 5 minuti circa, in cui assembla – di persona – il suo personal computer da gaming.