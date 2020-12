Verona-Sampdoria, Ceccherini esce per infortunio: al suo posto Lovato (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nel corso del match del Bentegodi tra Verona e Sampdoria, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, il tecnico dei gialloblu Ivan Juric è stato costretto a sostituire Federico Ceccherini. L’ex difensore della Fiorentina, infatti, è rimasto vittima di un infortunio e al 41? è stato rilevato dal giovanissimo Matteo Lovato. Non appena ci saranno ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Ceccherini Sportface.it fornirà i dovuti aggiornamenti. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nel corso del match del Bentegodi tra, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, il tecnico dei gialloblu Ivan Juric è stato costretto a sostituire Federico. L’ex difensore della Fiorentina, infatti, è rimasto vittima di une al 41? è stato rilevato dal giovanissimo Matteo. Non appena ci saranno ulteriori aggiornamenti sulle condizioni diSportface.it fornirà i dovuti aggiornamenti. SportFace.

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Verona 1-2 Sampdoria Spezia 2-2 Bologna Genoa 2-2 Milan Fiorentina 1-1 Sassuolo Parma 0-0 Cagli… - sportli26181512 : Il Milan non va oltre il pari a Genova: ora l'Inter è a un solo punto: Pioli frena, i nerazzurri vincono e si avvic… - koncept_tv : Matokeo ya mechi za ligi kuu ya Italia #SerieA. FT Juventus 1-1 Atalanta FT Fiorentina 1-1 Sassuolo FT Genoa 2-2 A… - infoitsport : Verona-Sampdoria, le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in tv - De_Taquitoo : #SerieA ???? ??Juventus 1-1 Atalanta ??Fiorentina 1-1 Sassuolo ??Genoa 2-2 Milan ??Inter 1-0 Napoli ??Parma 0-0 Cagliari ??… -