Ritorno a scuola: "A gennaio come settembre: non si è fatto nulla di concreto. Gli orari differenziati non sono soluzione adeguata" [INTERVISTA] (Di martedì 15 dicembre 2020) La dirigente scolastica del "Cassarà" di Palermo, Daniela Crimi, spiega che per il Ritorno a scuola di gennaio al momento non è diverso da settembre, specie per quanto riguarda i trasporti. Gli orari differenziati non sono una soluzione percorribile. Las scuola è sicura? Non sappiamo cosa accade fuori dalla scuola, dice la dirigente ad Orizzonte scuola. L'articolo Ritorno a scuola: "A gennaio come settembre: non si è fatto nulla di concreto. Gli orari differenziati non sono soluzione ...

