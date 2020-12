Prurito al cuoio capelluto, cause e rimedi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un’insostenibile tentazione di grattarsi la testa. Arrossamenti più o meno estesi sotto la chioma. Cute che tende a desquamarsi. E forfora sulle spalle. Sono questi i sintomi più frequenti che ci avvisano di un problema al cuoio capelluto. Le ragioni? Sono diverse e variano dai casi più seri come eczema seborroico, psoriasi e dermatiti, o allergie alle tinte chimiche che si manifestano dopo ogni applicazione. In questi casi bisogna rivolgersi a esperti e dermatologi per diagnosticare la causa patologica e intervenire di conseguenza. In ogni caso è necessario osservarsi e valutare se si tratta di episodi, più o meno ricorrenti, e reazioni più o meno intense. Leggi su vanityfair (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un’insostenibile tentazione di grattarsi la testa. Arrossamenti più o meno estesi sotto la chioma. Cute che tende a desquamarsi. E forfora sulle spalle. Sono questi i sintomi più frequenti che ci avvisano di un problema al cuoio capelluto. Le ragioni? Sono diverse e variano dai casi più seri come eczema seborroico, psoriasi e dermatiti, o allergie alle tinte chimiche che si manifestano dopo ogni applicazione. In questi casi bisogna rivolgersi a esperti e dermatologi per diagnosticare la causa patologica e intervenire di conseguenza. In ogni caso è necessario osservarsi e valutare se si tratta di episodi, più o meno ricorrenti, e reazioni più o meno intense.

cice : @Sgrendena Infatti non vorrei fosse dermatite, in generale in inverno mi si secca sempre un po’ il cuoio capelluto… - cice : @flowofhappyness Si infatti stavo pensando di usare uno shampoo idratante, ma scrub meglio di no? In inverno mi cap… - cice : @SaraZzini Guarda una disperazione, di solito in inverno mi si secca sempre un po’ il cuoio capelluto e infatti uso… -