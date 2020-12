LIVE – Reggina-Venezia 1-0 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ladi, match valido per la dodicesima giornata di. I padroni di casa, reduci da un solo successo nelle ultime cinque partite, hanno bisogno dei tre punti per allontanarsi dalla zona rossa della classifica; i lagunari, dal canto loro, stanno disputando una buona stagione e vogliono rialzare la testa dopo il ko casalingo con il Monza. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di lunedì 14 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LALE FORMAZIONI UFFICIALI1-0 (11? Lafferty) 30? – Mezz’ora al Granillo, ...

edicolasportiva : Serie B: Reggina-Venezia 0-0 LIVE - tuttoreggina : 11' - #Reggina in vantaggio con Lafferty! - Lega_B : ??? Fischio d'inizio al Granillo! È cominciata la 12^ giornata della #SerieBKT, sul campo di Reggio Calabria si sfid… - tuttoreggina : LIVE TUTTOREGGINA! REGGINA-VENEZIA 0-0, GARA AL VIA!!! #RegginaVenezia - Mediagol : #Reggina-#Venezia, #Live #SerieB 14/12/2020: segui la diretta -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Reggina

Serie B, diretta Reggina-Venezia: match valevole per la 12ª giornata del campionato 20/21. Formazioni ufficiali, cronaca live, aggiornamenti in tempo reale ...8' - Reggina in apnea per pressare altissimo il Venezia. I lagunari non riescono ad eludere la prima linea di pressione. Menez si abbassa molto per ricevere palla. 4' - Reggina subito in pressione, ...