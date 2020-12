Milano, 19 arresti per droga: sequestrata serra di marijuana in casa (Di domenica 13 dicembre 2020) commenta ansa Sono 19 gli arresti per droga eseguiti dalla polizia a Milano. Le operazioni, eseguite nell'ultima settimana, hanno interessato varie zone della città tra cui Corvetto, via Padova, corso ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 dicembre 2020) commenta ansa Sono 19 glipereseguiti dalla polizia a. Le operazioni, eseguite nell'ultima settimana, hanno interessato varie zone della città tra cui Corvetto, via Padova, corso ...

