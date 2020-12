Zone gialle, dalla Lombardia al Piemonte alla Campania: le regioni cambiano colore. Più restrizioni in Puglia, Veneto e Sicilia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ufficialmente l'Italia si appresta a diventare quasi tutta "zona gialla" ma il paradosso (e la paura) sta spiengendo molte regioni a imporre una serie di tagliole da "zona... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ufficialmente l'Italia si appresta a diventare quasi tutta "zona gi" ma il paradosso (e la paura) sta spiengendo moltea imporre una serie di tagliole da "zona...

Ufficialmente l'Italia si appresta a diventare quasi tutta "zona gialla" ma il paradosso (e la paura) sta spiengendo molte Regioni a imporre una serie di tagliole da ...

Non solo Lombardia: tutte le regioni che diventano gialle da domenica

Non c’è solo la Lombardia che, come ha anticipato il governatore Attilio Fontana, domenica 13 dicembre passerà dalla zona arancione alla gialla. Uno scenario analogo potrebbe attendere anche il Piemon ...

