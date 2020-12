Maradona Junior, dubbi morte del padre: “Andrò al processo come parte lesa” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Maradona Junior ha rilasciato un intervista a Sky parlando della morte del padre, e dei momenti difficili che ha vissuto in questi giorni Sono stati dei giorni davvero duri per il figlio del Pibe de Oro, che proprio non riesce a rassegnarsi alla perdita del padre scomparso per un arresto cardiaco lo scorso 25 novembre L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 11 dicembre 2020)ha rilasciato un intervista a Sky parlando delladel, e dei momenti difficili che ha vissuto in questi giorni Sono stati dei giorni davvero duri per il figlio del Pibe de Oro, che proprio non riesce a rassegnarsi alla perdita delscomparso per un arresto cardiaco lo scorso 25 novembre L'articolo proviene da Leggilo.org.

_SiGonfiaLaRete : #Maradona, #DiegoJr: 'Creato un rapporto bellissimo con mio padre! C’è un indagine in corso, chi ha sbagliato paghe… - SaraSkySport24 : #Skypomeriggio24 #SkySport24 Cosa sarebbe successo se #PaoloRossi avesse giocato nel Napoli? ???? Come ve la immagin… - mr_sala : Poi le partite con l’Argentina di Maradona e con il Brasile di Falcao, Socrates, Junior, tutte vinte, grazie a ques… - ZeNetoCAP : @Junior_Angelin Maradona e Caniggia na copa de 90. - kisskissnapoli : #Russo “A breve tatuerò anche Diego Maradona Junior. Mi ha contattato per ricevere anche lui un tatuaggio raffigura… -