Coronavirus | in Lombardia 132 nuove vittime I casi positivi nelle ultime 24 ore sono 2 938

Il bollettino dell'11 dicembre sono +2.938 i casi di Coronavirus in Lombardia registrati nel corso del monitoraggio di oggi, 11 dicembre. Rispetto a ieri, quando i nuovi positivi erano +2.093, c'è stato un aumento. Il numero dei casi totali sale quindi a quota 438.591. sono poi 87.449 gli attualmente positivi nella Regione. Le nuove vittime salgono a 132 unità (ieri erano 172); il totale dei decessi da inizio pandemia è di 23.581. sono 5.417 i ricoverati con sintomi nelle strutture ospedaliere; 733 sono i pazienti che si trovano all'interno delle terapie intensive. Di questi, 26 hanno fatto il loro ingresso in reparto nelle ultime ...

