Sci alpino, Dominik Paris non forza nella prima prova in Val d'Isere. Innerhofer si nasconde nel finale

Aleksander Aamodt Kilde è risultato il più veloce nella prima prova cronometrata della discesa libera della Val d'Isere. Il norvegese è l'unico tra i favoriti della vigilia a spingere fin da subito, chiudendo la sua prestazione con il tempo finale di 2'05"59. Protagonisti i padroni di casa della Francia, visto che dietro a Kilde c'è un terzetto transalpino composto da Nils Allegre (+0.76), Johan Clarey (+0.98) e Nicolas Raffort (+1.02). Come spesso accade nelle prove ci sono inserimenti tra i primi dieci con pettorali molto alti: al quinto posto con il 50 c'è l'austriaco Daniel Hemetsberger (+1.08), che ha preceduto lo svizzero Gilles Roulin (+1.10), il francese Blaise Giezendanner (+1.15), l'americano Kyle Negomir (+1.32) e lo sloveno Bostjan Kline (+1.33).

