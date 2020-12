F1, Sebastian Vettel: “Me ne vado come terzo ferrarista con più vittorie, ma il nostro obiettivo era più ambizioso e non l’abbiamo centrato” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si è aperto con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì il lungo weekend del Gran Premio di Abu Dhabi 2020, ultima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. In casa Ferrari i riflettori erano tutti puntati su Sebastian Vettel, all’ultima apparizione con la scuderia di Maranello prima di cominciare una nuova avventura in Racing Point a partire dalla prossima annata. Il tedesco si appresta a chiudere il suo percorso con la Rossa senza aver raggiunto il tanto agognato titolo iridato, dopo 6 stagioni in cui ha raccolto 14 vittorie portando a casa due secondi posti (2017 e 2018) come miglior risultato nella classifica generale del campionato. Seb, stimolato in conferenza a proposito della pressione che ha sentito nel suo percorso in Ferrari, ha dichiarato: “Non ho mai pensato in quei termini, sono sempre stato ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si è aperto con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì il lungo weekend del Gran Premio di Abu Dhabi 2020, ultima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. In casa Ferrari i riflettori erano tutti puntati su, all’ultima apparizione con la scuderia di Maranello prima di cominciare una nuova avventura in Racing Point a partire dalla prossima annata. Il tedesco si appresta a chiudere il suo percorso con la Rossa senza aver raggiunto il tanto agognato titolo iridato, dopo 6 stagioni in cui ha raccolto 14portando a casa due secondi posti (2017 e 2018)miglior risultato nella classifica generale del campionato. Seb, stimolato in conferenza a proposito della pressione che ha sentito nel suo percorso in Ferrari, ha dichiarato: “Non ho mai pensato in quei termini, sono sempre stato ...

DaddariosWho : Eccolo qua il Sebastian Vettel super emotivo - eeeeleanor11 : Charles Leclerc ha dedicato il casco a Sebastian Vettel e lo vedremo domani no ragazzi no non si può soffrire in questo modo - inlovewithgiuve : Abbracciate Sebastian Vettel e ditegli che non ha fallito, neanche per il cazzo. - OA_Sport : F1, Sebastian Vettel: “Me ne vado come terzo ferrarista con più vittorie, ma il nostro obiettivo era più ambizioso… - mrshulkenberg : RT @sebavettels: Vorrei avere Sebastian Vettel davanti e dirgli che non ha fallito. -